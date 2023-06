Carnasciali: “Abbiamo fatto molti errori quest’anno, la colpa è anche di Italiano e della sua gestione”

Daniele Carnasciali è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei punti deboli della Fiorentina da migliorare in vista della prossima stagione. Queste le sue parole:

“Sono stati fatti degli errori individuali che ci hanno fatto perdere due finali. Anche se sono stati fatti nel primo tempo con l’Inter in Conference abbiamo buttato via la partita all’ultimo con un susseguirsi di errori banali. Lì però l’errore è totale, anche dell’allenatore, perché conosci le caratteristiche dei tuoi giocatori e quindi anche di cosa sono in grado di fare e non fare. Per il gioco di Italiano manca qualche caratteristica nei giocatori che va acquistata in questo mercato estivo”

