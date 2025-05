Carnasciali: “La Fiorentina ha fatto bene a rinnovare Palladino, bisogna dare continuità al progetto”

L’ex difensore viola, Daniele Carnasciali, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi di casa Fiorentina. Queste le sue parole:

“Adesso la Fiorentina deve mettere subito alle spalle la gara di giovedì. Quelli di lunedì sarebbero tre punti fondamentali, ci permetterebbero di raggiungere il Bologna e di lasciare indietro il Milan: a tre partite dalla fine sarebbero punti pesanti. Il rinnovo di Palladino? Già io dicevo di dar fiducia a Palladino e due ore dopo è arrivata la notizia del suo rinnovo. Secondo me la società ha fatto bene. E’ ovvio che, a posteriori, il risultato contro il Betis per molti è stata una scelta negativa. Hanno fatto bene, bisogna dare continuità al progetto senno ad ogni sconfitta in una città come Firenze si chiede la testa dell’allenatore”.