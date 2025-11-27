Carnasciali su Fortini: “Se la sta cavando bene, in una Fiorentina che gira potrebbe rendere ancora di più”

Ospite de Il Pentasport di Radio Bruno, a poche ore dall’inizio del match di Conference tra Fiorentina e AEK Atene, Daniele Carnasciali ex laterale della Fiorentina ha parlato dei temi caldi in casa viola.

Ecco le parole dell’ex calciatore:

Sul pareggio con la Juventus:

“Io ero uno che non si accontentava del pareggio poi la situazione è quella che è ma quando uno entra in campo cerca sempre di vincere la partita”.

Su Fortini:

“Nonostante le difficoltà della squadra se la sta cavando bene. Potrei immaginarmi Fortini in una Fiorentina che sta andando bene e potrebbe rendere ancora di più. Ha meno responsabilità di altri giocatori più esperti e questo si vede in campo.

Quando gioca a sinistra rientra sempre e crossa, quando i cross vengono fatti bene sono più pericolosi.

E’ un giocatore che sembra che giochi con più spensieratezza dovuta dall’età, io sono dell’idea che a questa squadra basti poco per svoltare. Basterebbe la prima vittoria in campionato per andare in campo in maniera diversa ma lo devi fare, contano i risultati e contano le vittorie”.

Tra lo switch tra campionato e Conference League:

“Vista la situazione che c’è in campionato i giocatori sono più focalizzati su questo, fortunatamente le partite giocate non sono tante e quindi hai la possibilità di risalire però devi iniziare subito.

Partite semplici per la Fiorentina non ce ne sono. Sono convinto che la testa e le gambe sono per il campionato ed è giusto che sia cosi’. La massima concentrazione me la terrei per il campionato per cercare di risollevarti e non ti puoi permettere di sbagliare altre partite. L’Atalanta con il cambio allenatore ha qualità e sarà una partita difficile e anche con il Sassuolo che sta disputando un buon campionato, non possiamo permetterci distrazioni.”

Su Vanoli:

“Aspettiamo qualche partita…Vanoli ha sicuramente carattere però non è un allenatore navigato però anche lui è giovane. Abbiamo perso un allenatore che allena da tanti anni e ha vinto un campionato però mi aspetto da Vanoli carattere e si vede quando è in panchina che non sta mai fermo. Spero che la società riesca poi a supportarlo e di guidare la fase sportiva e in questi mesi non è avvenuto”