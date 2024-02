Carnasciali: “Fallito il salto di qualità sul mercato. Il calo non è colpa di Italiano”

Intervenuto a tag24 l’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali si è espresso così sul momento delicato attraversato dai viola reduci da 4 sconfitte, 2 pareggi e una sola vittoria in campionato nel 2024:

“Quando hai una rosa corta insieme ad un calo fisico e mentale di alcuni interpreti, e non potendo contare su ricambi che ti permettono di avere la stessa qualità, lo paghi; questo è quello che sta succedendo alla Fiorentina rispetto ad altre squadre con una rosa più ampia e di qualità. I giocatori poi specie in fase offensiva non hanno dato il giusto contributo. Il gioco di Italiano si basa molto sugli esterni e il calo di Nico Gonzalez più Ikonè e Sottil non al massimo hanno contato visto che sono quelli che dovrebbero fare la differenza. In ogni caso quando non fai risultato io ci metto dentro un pò tutti, dall’allenatore alla squadra, per passare alla dirigenza. Però nel momento in cui potevi fare il salto di qualità sei mancato, come nel mercato estivo e quello invernale, questo non può essere colpa dell’allenatore. Hanno preso Belotti ma io avrei puntato su altro, mi sembra che Italiano avesse chiesto più un esterno. Poi se Belotti fa tanti gol va bene, ma non era quel profilo che serviva principalmente alla squadra. Italiano è un buon allenatore con idee precise, anche se forse anche lui ha capito che dopo alcuni anni la continuità non è ancora di casa a Firenze. Per la Champions è difficile, anche Atalanta e Bologna sono superiori, più facile proseguire il cammino in Conference. Vincerla sarebbe un grande traguardo”

