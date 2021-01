Carnasciali: “La Fiorentina si è lasciata andare. La società deve intervenire, dei volti vorrebbero essere altrove”

«Dopo aver subito il 2-0, la Fiorentina si è lasciata andare: è un problema di personalità e di carattere, non si molla mai così presto». Daniele Carnasciali, macinando chilometri da terzino destro viola negli anni 90, ha raggiunto la Nazionale. Ma, suo malgrado, ha vissuto anche due storiche imbarcate. Come l’8-2 in casa della Lazio del 1994-95 (ma non era in campo) o il Fiorentina-Milan 3-7 del 1992-93, annata culminata con la retrocessione in serie B.

Sei gol contro il Napoli sono pesanti da digerire…

«Sì, ma devo dire che il risultato è molto severo. Dopo il vantaggio di Insigne la squadra ha giocato per venti minuti e avrebbe anche potuto pareggiare».

Chi ha sbagliato: Prandelli a mandare una formazione troppo sbilanciata o la squadra a mollare così presto?

«In campo non si deve mai considerare una partita persa, la storia lo insegna. A volte puoi trovare un gol, anche fortuito, e le cose cambiano improvvisamente. Sinceramente la Fiorentina avrebbe meritato di segnare a Napoli, poi le cose sono andate diversamente».

Anche a lei sono capitate brutte sconfitte, come si riparte?

Sospira. «È dura. Bisogna subito cancellare dalla testa le negatività, bisogna rimettersi subito a lavorare e pensare a studiare il prossimo avversario. È soprattutto una questione di testa. La Fiorentina mi lascia qualche perplessità perché meno di un mese fa ha vinto in casa della Juventus e poi ha battuto il Cagliari».

L’allenatore che cosa deve dire al gruppo in questo momento?

«Spesso gli allenatori si arrabbiano più quando vinci senza convincere rispetto a quando hai bruschi stop come questi. Il risultato parla da solo, moralmente il giocatore è a terra, non occorre infierire. Piuttosto l’allenatore deve stimolare, caricare il gruppo e aiutare tutti a ritrovare le motivazioni per rimettersi in moto».

Vede una squadra scarica?

«Premetto: non conosco lo spogliatoio, ma da fuori mi pare che molti giocatori non siano coinvolti. Non essendo là dentro a volte sbagliamo giudizi, ma mi sembra di vedere dai volti che in diversi vorrebbero essere altrove. Per questo serve anche l’intervento della società».

Si aspetta anche un aiuto dal mercato?

«È necessario. Non basta continuare con questi elementi. Capisco le difficoltà economiche, ma bisogna salvarsi. Poi a giugno chi non ci vuole stare deve essere mandato via».

Sabato c’è il Crotone e poi il Torino, le ultime della classe. Partite cruciali per la Fioren- tina…

«Sapevo che la squadra non era da Europa ma non credevo lottasse anche quest’anno per non retrocedere. Vedere la Fiorentina ancora da quelle parti mi preoccupa». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, PRANDELLI NON HA RICEVUTO NESSUN ULTIMATUM MA SERVE CAMBIARE PASSO