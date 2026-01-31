Carnasciali: “Bisogna trovare un difensore forte, non comprare tanto per comprare. Servono giocatori pronti”

Questa mattina su Lady Radio è stato intervistato l’ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali, che ha voluto dire la sua sul momento della viola: “In estate è non ero assolutamente contento degli acquisti e sono dell’idea che a gennaio si continuano a fare gli stessi errori. Fare un mercato e comprare tanto per comprare ha poco senso. Bisogna essere bravi a comprare e soprattutto farlo con criterio. In questo momento servono giocatori pronti, non calciatori “in prova. Capisco anche che il mercato di Gennaio sia molto complicato, e che trovare giocatori giusti sia difficile, però non ci possiamo permettere di aspettare ancora. Ogni giornata che passa è una partita in meno, e le occasioni saranno sempre meno. Contro il Cagliari avevamo l’occasione per uscire quasi definitivamente dalla zona retrocessione, almeno quella calda e invece la squadra non ha risposto”.

“La Fiorentina adesso deve pensare solo a se stessa. Non vorrei ritrovarmi a fine campionato a lottare con quattro squadre per un solo posto, anche se è logico che chi adesso ha 23 punti resta molto vicino. Domenica prossima ci sarà la partita fondamentale contro il Torino, e vincendola potremmo fare un passo enorme verso la salvezza”

“La difesa? Secondo me adesso è fondamentale aggiungere un giocatore in quella zona del campo. Bisogna trovare un giocatore forte per la linea difensiva, ma la domanda è sempre la stessa: Nel mercato di gennaio chi riesci a trovare? Questo è il problema. I nomi a giro ci sono, ma alla Fiorentina serve un giocatore pronto”