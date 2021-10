Carnasciali: “Contro la Lazio prova di maturità. Italiano ha cambiato totalmente la Fiorentina”

“Speravo in una buona prestazione della Fiorentina dopo lo stop con il Venezia – ha detto Daniele Carnasciali a TMW Radio -. Ha giocato bene e ha tolto le tensioni su Vlahovic. Se Biraghi avesse sbagliato il rigore ci sarebbero state mille polemiche. È andata bene, Biraghi si è preso la responsabilità ed è stato bravo. Io in questo momento la Fiorentina la vedo dietro le squadre importanti, mercoledì ci sarà Lazio e dico alla Fiorentina, perché non provarci? Italiano ha cambiato totalmente la squadra anche se bisogna dire che abbiamo due giocatori importanti in più che non avevamo. In questa Fiorentina però c’è tanto di italiano. Dopo Gattuso è stata la scelta più giusta”.

LEGGI ANCHE, MOVIOLA CORSPORT: “DUBBI SUL RIGORE DATO ALL’OFR: IL BRACCIO DI GONZALEZ È DAVANTI A KEITA”