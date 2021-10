Moviola CorSport: “Dubbi sul rigore dato all’OFR: il braccio di Gonzalez è davanti a Keita”

Ecco la moviola di Fiorentina-Cagliari che troviamo oggi nelle pagine del Corriere dello Sport: “Partita più che solida per Rapuano, il rigore dato con OFR non era facile da vedere sul campo, anche se vista al video lascia più d’una perplessità per il braccio destro di Gonzalez davanti a Keita. Rapuano prima lascia proseguire non avendo visto l’episodio, al Var Tanti lo richiama all’OFR. Ok il gol di Nico Gonzalez l’azione nasce da un assist di Vlahovic per Saponara tenuto in gioco da Lykogiannis”.

