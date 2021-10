Vlahovic, separato in casa, è stata la sua domenica ma la Fiesole fischia. Fiorentina da Europa

È stata la domenica di Dusan Vlahovic. Tre punti preziosi per la creatura di Commisso che torna in zona Europa. Ci torna anche con la consapevolezza che il caso Vlahovic era e resta aperto. Fiorentina e Dusan dovranno convincere almeno fino al mercato invernale da separati in casa. Poi si vedrà se l’attaccante serbo sarà disponibile o meno ad accettare proposte da altri club permettendo ai viola di incassare almeno 60-65 milioni. Vlahovic è sempre sul palcoscenico. Si parte con alcune bordate di fischi (soprattutto dalla Fiesole). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

