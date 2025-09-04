Carnasciali: “Il mercato dei viola è incompleto, coi soldi di Piccoli prendevo un difensore e un esterno”

L’ex difensore viola Daniele Carnasciali è intervenuto a Lady Radio per commentare il mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole: “Un mercato incompleto da parte dei viola, avrei speso diversamente i soldi di Piccoli, magari per un difensore ed un esterno. Le prossime gare parleranno e magari verranno colmate alcune lacune. Dzeko può essere una risorsa, mentre Kean e Piccoli possono giocare assieme, vorrei vederli in tandem anche contro il Napoli.”

Concentrandosi sulla difesa: “Pioli opta per l’uscita dal basso, e non so quanti dei difensori della Fiorentina possano farla, forse solo Pongracic che purtroppo, però, non è continuo. Bene tenere Comuzzo, Parisi non ha mostrato le sue qualità.”

Sulla corsa europea: “CI sono Juve, Milan, Inter e Napoli che hanno una rosa superiore per essere comparate alla Fiorentina. Subito dopo c’è il gruppone folto di Atalanta, Bologna, Lazio, Como e Roma.