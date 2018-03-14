Carnasciali: "Pioli era felicissimo di Astori, un capitano vero. La squadra reagirà grazie al carattere dell'allenatore"

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, ha raccontato a Radio Bruno Toscana un recente incontro con Stefano Pioli, inserendo qualche bell'aneddoto sul compianto Davide Astori. Così l'ex calciatore: "...

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, ha raccontato a Radio Bruno Toscana un recente incontro con Stefano Pioli, inserendo qualche bell'aneddoto sul compianto Davide Astori. Così l'ex calciatore: "Pioli è un uomo sensibile e lo si è visto anche domenica per l'aver dato fiducia a Saponara che era un grande amico di Astori. Il carattere dell'allenatore può aiutare a superare questo momento difficile per la squadra. La Fiorentina ha subito un colpo tremendo, il calcio però va avanti e i giocatori lo faranno anche in memoria dell’amico: sono sicuro che onoreranno la memoria di Davide. Pochi giorni prima della tragedia ero a cena con Pioli, mi disse che era contento del rinnovo di Davide in arrivo perché era la prima volta che aveva trovato un vero capitano".