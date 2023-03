Carnasciali su Dodò: “All’inizio non lo riconoscevo ma acquisto giusto. Ai terzini si richiede meno in difesa”

Daniele Carnasciali è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina e delle ultime prestazioni di Dodò che sta stupendo tutti dopo un inizio stagione negativo. Ecco le sue parole:

“Dodò? C’erano i presupposti per fare vedere quello che sapeva fare. Per una quindicina di partite non lo abbiamo visto e non lo riconoscevo. Le ultime partite forse ci hanno fatto capire che l’acquisto è stato giusto, c’è voluto un po’ anche per integrarsi.

Richieste di Italiano ai terzini? Quando si gioca con esterni a piedi invertito il terzino taglia dentro per avere una soluzione in più e le difese avversarie si ritrovano senza punti di riferimento. Si richiede qualcosa in meno a livello difensivo e qualcosa in più in fase realizzativa.

Svolta? Secondo me c’è stata una svolta perchè Italiano non riusciva a trovare i movimenti giusti da parte della squadra e quindi ci ha messo un po’ di tempo. Quando i giocatori iniziano a rendere e le cose si sono assestate sono venuti fuori anche i risultati: bravo Italiano.”

