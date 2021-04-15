Carnasciali: "Pradè non ha fatto bene. Pioli sapeva lavorare con i giovani, andava tenuto"

La Fiorentina se non tiene i giocatori più forti, non crescerà mai. Vedo un ragionamento da piccola squadra

Daniele Carnasciali, ex difensore viola, ha parlato a Lady Radio toccando vari punti sulla Fiorentina:

“La conferma di Pradè? In questi ultimi anni non ha fatto bene, ma se verrà confermato, ci dovrà essere una programmazione con tempistiche lunghe. C'era un allenatore che sapeva lavorare con i giovani ed era Pioli ma non è stato tenuto. La Fiorentina è sempre alla ricerca di calciatori nuovi. Per quanto riguarda l'allenatore, lo sceglie di solito il direttore sportivo. Anche con il prossimo mister, si deve fare un progetto che duri nel tempo. Se non si tengono i calciatori più forti, la crescita non ci sarà mai. Si sta ragionando da piccola società".

LIBERO, GATTUSO È SEMPRE PIÙ VICINO ALLA FIORENTINA, CON LUI ANCHE GIUNTOLI ARRIVEREBBE IN VIOLA

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