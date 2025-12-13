13 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 16:51

Carnasciali: “Non avrei speso 27 milioni per Piccoli, avevi bisogno di un centrocampista con quei soldi”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Mirko Carmignani

13 Dicembre · 15:34

Aggiornamento: 13 Dicembre 2025 · 15:34

L'ex difensore viola è intervenuto per parlare di vari temi legati al mondo della Fiorentina ultima in classifica

A Lady Radio è intervenuto l’ex difensore viola Daniele Carnasciali per parlare di Fiorentina: “Domani la Fiorentina deve vincere una partita fondamentale per la sua classifica perché non può perdere altro tempo e trova un avversario in forma che ha battuto molto bene l’Atalanta, mentre noi non siamo stati così esaltanti in Conference, però magari questo successo può aiutare i nostri giocatori mentalmente. Siamo una squadra che deve salvarsi e non ci sono altri obiettivi, bisogna badare al sodo con pochi discorsi.”

Prosegue: “Quando hai una stagione così, la colpa è di tutti e non di uno solo. Ero felice quando è tornato Pioli perché lo conosco e so che è un uomo di valore, ma i ritorni nel calcio difficilmente funzionano. Poi è stato sbagliato anche il mercato e non so se l’allenatore era d’accordo con tutti i giocatori arrivati perché qua manca un difensore che sappia impostare e Pioli lo aveva chiesto.”

Su Piccoli: “Non ha avuto senso prenderlo perché avevi già due punte fisiche e poi ti mancava da coprire ben altro perché con 27 milioni ci potevi prendere un centrocampista oppure 2 che ti servivano come il pane in questa squadra. Hai tre punte con lo stesso procuratore e lo dovranno spiegare prima o poi.”

Su Pradé: “Aveva finito un ciclo e doveva andarsene già da tempo invece è rimasto e ha fatto danni. La Fiorentina è gestita male perché non ci sono dirigenti all’altezza, infatti non è nemmeno arrivata una figura che lo sostituisse con un Presidente troppo lontano che non avrà nemmeno avuto grandi contatti sia con Pioli che con Palladino.”

 

