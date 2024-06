Monti consiglia: “Vorrei Morata alla Fiorentina. Un giocatore così Firenze se lo merita”

Gianfranco Monti ha parlato a Radio Bruno per fare il punto sul calciomercato della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Il calciomercato? La Fiorentina deve dare una mano a questo allenatore sennò sarà un casino. Servono giocatori di qualità da dargli e quindi devono fare un bel lavoro.

Retegui? E’ uno dei centravanti della Nazionale ma per me vale un Pinamonti. Non è un giocatore che mi scalda il cuore. A me piacerebbe tantissimo Morata ed a Firenze farebbe benissimo, anche Icardi. Penso che la Fiorentina un nome così se lo meriti. Tra i nomi di ora mi aspetterei un qualcosa di più.

Sulla difesa? Per il gioco di Palladino la Fiorentina deve prendere anche due centrali di difesa perchè se giochi a 3 dietro vuol dire avere 6 centrali.”

