Rodriguez, accostato alla Fiorentina a gennaio, giocherà la Champions. Il Girona chiude per l’uruguaiano

Come riporta l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, il Girona è pronto a chiudere l’acquisto di Luciano Rodriguez. L’esterno uruguaiano del Liverpool Montevideo è stato accostato con forza alla Fiorentina nella passata sessione invernale di mercato, quando i Viola erano alla ricerca di un esterno d’attacco, ma adesso è pronto ad una nuova esperienza con il club spagnolo che ha sorpreso tutti in questa stagione qualificandosi alla prossima Champions League. Il Girona vuole far firmare il calciatore in questa settimana sborsando una cifra attorno ai 15 milioni più una percentuale sulla rivendita che andrà in futuro al Liverpool Montevideo.

