Notizie Luciano Rodriguez Fiorentina

Rodriguez, accostato alla Fiorentina a gennaio, giocherà la Champions. Il Girona chiude per l'uruguaiano
11 giugno 2024 18:27
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05 aprile 2024 21:36
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27 gennaio 2024 12:52
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26 gennaio 2024 08:54
Dall'Uruguay rivelano: "La Fiorentina sta per fare offerta per Luciano Rodriguez, esterno classe 2003"
25 gennaio 2024 22:10
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