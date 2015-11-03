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Notizie Luciano Rodriguez Fiorentina

Rodriguez, accostato alla Fiorentina a gennaio, giocherà la Champions. Il Girona chiude per l'uruguaiano

11 giugno 2024 18:27

Ricordate Luciano Rodriguez? L'ex obiettivo della Fiorentina potrebbe andare al Manchester City

05 aprile 2024 21:36

Dall'Uruguay: "Il Montevideo ha rifiutato l'offerta della Fiorentina per Luciano Rodriguez, troppo bassa"

27 gennaio 2024 12:52

Corriere dello Sport, la Fiorentina piomba su Luciano Rodriguez. Problema? Richiesta da oltre 15 milioni 

26 gennaio 2024 08:54

Dall'Uruguay rivelano: "La Fiorentina sta per fare offerta per Luciano Rodriguez, esterno classe 2003"

25 gennaio 2024 22:10

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