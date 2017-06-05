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Il Milan vuole Morata e Belotti per l'attacco, ma se saltano l'obiettivo sarà Nikola Kalinic

Non è il primo obiettivo del club rossonero ma Nikola Kalinic è sulla lista della dirigenza del Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 giugno 2017 12:08
Il Milan vuole Morata e Belotti per l'attacco, ma se saltano l'obiettivo sarà Nikola Kalinic - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Anche il Milan ha messo gli occhi su Nikola Kalinic. L' obiettivo principale della dirigenza rossonera sia ancora Morata, sul quale però c’è l’insidia Manchester United. L’alternativa principale è Belotti del Torino, con il club rossonero potrebbe offrire 70 milioni più Kucka e Niang al club di Cairo. Gli altri centravanti nella lista di Mirabelli, ds del Milan, sono Kalinic, che però non scalda il cuore dei tifosi del diavolo, Aubameyang, Moussa Dembelè del Celtic e Andrè Silva del Porto.

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