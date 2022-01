Morata al Barca è fatta, Icardi vicino alla Juventus. Sfuma l’affare Vlahovic per i bianconeri?

L’operazione centravanti è appena cominciata. Alvaro Morata vuole il Barcellona, la Juventus è disposta a lasciarlo andare ma solo dopo averlo sostituito con un altro 9, perché in rosa non ha altri giocatori con le caratteristiche dello spagnolo. Nelle ultime ore i riflettori puntano dritti su Mauro Icardi, vecchio pallino della Signora ai tempi di Fabio Paratici, che si spese molto per cercare di portarlo a Torino.

Come riporta Gazzetta.it, Maurito al momento è considerato l’obiettivo più raggiungibile, per motivi di budget (bianconero) e di disponibilità del club parigino, che non lo considera incedibile. La trattativa non è ancora stata avviata ma la novità delle ultime ore è un primo contatto tra le due società: una chiacchierata informale, con cui la Juventus ha sondato il terreno. Il PSG da canto suo è intenzionata a liberare il giocatore, anche a condizioni favorevoli per di monetizzare. La notizia fa quindi ben sperare la Fiorentina visto l’accostamento di Vlahovic alla Juventus. Infatti l’acquisto a titolo definitivo da parte dei bianconeri di Mauro Icardi fa pensare che i bianconeri vogliano puntare su di lui e reputino troppo cara la pista che porterebbe al serbo del club viola.

