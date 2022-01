La Lega rinvia tutte le gare della Primavera causa Covid. Salta il derby Bologna-Fiorentina

Preoccupa nuovamente la velocità dei contagi anche tra le squadre di calcio, per quel che riguarda il Covid-19. La Lega Calcio ha così deciso di rinviare a data da destinarsi le gare della 15ª giornata di andata del campionato Primavera 1, programmate per il 7, 8 e 9 gennaio. Rinviate anche le gare dei quarti di finale della Coppa di categoria (in calendario per il 12 e 13 gennaio). La Fiorentina di Aquilani quindi non giocherà il derby dell’Appenino col Bologna.

