Morata al Chelsea, niente Aubameyang, Belotti troppo caro: il Milan vuole Kalinic entro lunedì

Fassone e Mirabelli tornano alla carica per Nikola Kalinic, che ha appena lasciato nuovamente il ritiro della Fiorentina per risolvere questioni familiari. Dopo il trasferimento di Morata al Chelsea,...

Fassone e Mirabelli tornano alla carica per Nikola Kalinic, che ha appena lasciato nuovamente il ritiro della Fiorentina per risolvere questioni familiari. Dopo il trasferimento di Morata al Chelsea, il muro del Dortmund per Aubameyang e quello del Toro per Belotti, per il quale vengono richiesti 80 milioni, il Milan ci ripensa. Così, dopo averlo sedotto ed abbandonato, i rossoneri tornano su Kalinic, per chiudere, secondo quanto appreso da Labaroviola.com, già nella giornata di lunedì prossimo.