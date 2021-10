Dalla Spagna, la Juventus non riscatta e scarica Morata per prendere Vlahovic dalla Fiorentina

Come riportato dal sito spagnolo fichajes.net la Juventus è vuole il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic. La scelta del club bianconero è quello di non esercitare il riscatto di Alvaro Morata, ovvero una spesa di 35 milioni, proprio per prendere Vlahovic, che la prossima estate andrà ad un anno di scadenza con la Fiorentina e che quindi sarà più accessibile per le casse bianconero, che a giugno potranno liberarsi di qualche altro giocatore per poter finanziare Vlahovic.

