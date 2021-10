Biraghi: “Tifosi? Non sorrido quando non mi va, non dò confidenza a chi non conosco”

Cristiano Biraghi ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

“Finalmente torna il campionato. Vedere la Fiorentina in alto in classifica è bello, ci siamo stati per un periodo il primo anno che sono arrivato, in quella stagione non l’abbiamo mantenuta, speriamo che invece quest’anno possiamo restare in alto. Con Italiano abbiamo cambiato modo di approcciare le partite e di stare in campo, bravo il mister a farci assimilare subito questo cambiamento. Il bello di tutto questo è che abbiamo grandi margini di miglioramento.

La fascia? Ho sempre pensato che il capitano non è quello che porta la fascia la domenica. Non c’è solo un capitano. Capitano è chi dà l’esempio giusto dentro e fuori dal campo e che dice le parole giuste al momento giusto. Devo dire che non è cambiato nulla nei miei comportamenti, anche senza la fascia era la stessa cosa.

Rapporto con i tifosi? E’ il mio carattere, se non conosco una persona io non do confidenza. Che sia un tifoso o meno. Non sono arrogante nè timido, sono semplicemente fatto cosi. Non mi impegno a sorridere quando non voglio sorridere”

BUCCHIONI RIVELA LE INTEZIONI DI COMMISSO SU VLAHOVIC