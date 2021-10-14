Bucchioni: "Ordine di Commisso, non cedere Vlahovic alla Juventus. A costo di perderlo a zero"

Enzo Bucchioni rivela la volontà di Rocco Commisso sul futuro di Dusan Vlahovic. Per Belotti lotta con Milan e Inter

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha scritto di Vlahovic all'interno del suo editoriale per TMW, queste le sue parole:

"E Belotti dove andrà? A rivelare la volontà di non rinnovare è stato il presidente Cairo quindi c’è da fidarsi. Il Milan corteggia il giocatore da tanto tempo, era arrivato a offrire settanta milioni nella stagione d’oro, ora prenderlo a zero sarebbe un colpo magico. L’Inter osserva come è logico che sia, ma attenti anche alla Fiorentina che deve sostituire Vlahovic. Belotti è un vecchio pallino, piace da sempre, i contatti si sono sprecati fino al punto che in una intervista (ricordate?) perfino la nonna parlò di Fiorentina. Pista concreta? I tempi potrebbero essere cambiati, andare a giocare in Champions o lottare per lo scudetto potrebbe avere un fascino che la Fiorentina in questo momento non ha.

Però aspettiamo di vedere come evolverà il caso Vlahovic. Anche lui non vuol rinnovare, ma la scadenza è 2023. I viola sperano di venderlo a gennaio, magari in Premier. Tuitte le strade da tempo portano a Torino, a un possibile accordo già trovato fra il suo procuratore e la Juve. Mancano le conferme però i rumors sono tanti.

C'è un però. Il presidente Commisso comunque ha le idee chiare: Vlahovic mai in bianconero. A costo di perderlo a zero fra un anno e mezzo. Il presidente viola, già scottato da Chiesa, avrebbe dato questo imput ai suoi manager, ma le vie del mercato e dei contratti sono infinite e la vicenda sembra solo all’inizio."

PASQUAL DICE LA SUA SUL CASO VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/pasqual-contro-vlahovic-ma-quale-procuratore-e-come-nascondersi-dietro-un-dito/153107/