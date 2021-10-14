Pasqual contro Vlahovic: "Ma quale procuratore, è come nascondersi dietro un dito"

L'ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha detto la sua opinione sulla rottura tra la società viola e Vlahovic

Manuel Pasqual ha parlato a Radio Toscana del caso Vlahovic, queste le sue parole: “Se la Fiorentina ha offerto cifre cosi importanti a Vlahovic vuol dire che la società vuole tornare in Europa. Ricordatevi la firma sul contratto la mette sempre il calciatore, è lui a decidere, affidare tutto al procuratore vuol dire nascondersi dietro un dito. Le critiche a Biraghi? A Firenze si pensa che l’erba del vicino sia sempre più verde. Biraghi è nel giro della nazionale ed è stato promosso anche capitano, un motivo ci deve pur essere” conclude Pasqual.

I DETTAGLI SUL RINNOVO DI SOTTIL CON LA FIORENTINA

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