Gazzetta, Sottil rinnova fino al 2026: ingaggio base da 900mila euro a salire negli anni

Con il rinnovo di Sottil la Fiorentina ha piazzato un colpo importante, la società viola crede molto in questo giovane

La Fiorentina piazza un rinnovo importante; quello di Riccardo Sottil, ha prolungato il suo contratto fino al 2026. Un nuovo attestato di stima del club di Commisso verso un ragazzo cresciuto nel settore giovanile viola: che hanno versato i 2 milioni necessari al contro riscatto dopo che il Cagliari aveva deciso di trasformare il prestito con diritto di riscatto in un acquisto definitivo. Ingaggio decisamente più corposo che partirà da 900mila euro a salire con le annate e potenzialmente arricchito da una parte variabile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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