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Gazzetta, Castrovilli fuori ancora 2-3 settimane: rientro lontano, oggi avrà un’altra visita 

Castrovilli è ancora in attesa dell'ok per ritornare ad allenarsi, un mese fa lo scontro con il palo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 ottobre 2021 09:36
Gazzetta, Castrovilli fuori ancora 2-3 settimane: rientro lontano, oggi avrà un’altra visita  -
Rassegna Stampa
Castrovilli
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Firenze, stadio A.Franchi, 28.08.2021, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Salterà Venezia e non solo Gaetano Castrovilli. Il numero 10 si era infortunato lo scorso 18 settembre a Genova. Un mese dopo il calciatore resta ancora in attesa dell’ok al rientro agli allenamenti. Oggi avrà un’altra visita, ma il recupero non sarà immediato e difficilmente potrà essere a pieno regime prima di 2/3 settimane. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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