Gazzetta, Castrovilli fuori ancora 2-3 settimane: rientro lontano, oggi avrà un’altra visita 

Castrovilli è ancora in attesa dell'ok per ritornare ad allenarsi, un mese fa lo scontro con il palo

Salterà Venezia e non solo Gaetano Castrovilli. Il numero 10 si era infortunato lo scorso 18 settembre a Genova. Un mese dopo il calciatore resta ancora in attesa dell’ok al rientro agli allenamenti. Oggi avrà un’altra visita, ma il recupero non sarà immediato e difficilmente potrà essere a pieno regime prima di 2/3 settimane. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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