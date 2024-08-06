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Da Napoli: "Sondaggio della Fiorentina per Meret. Il Napoli mette gli occhi su Szczesny"

Secondo l'emittente partenopea, la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per il portiere del Napoli, Alex Meret

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2024 15:57
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La situazione portiere in casa Fiorentina merita di essere seguita con estrema attenzione, poiché Raffaele Palladino ha chiesto alla dirigenza una soluzione diversa tra i pali. Il club viola ha messo nel mirino De Gea, il quale ha aperto ad un eventuale trasferimento a Firenze, avviando una trattativa. Secondo riporta l'emittente partenopea Radio CRC, i viola avrebbero fatto un sondaggio per Alex Meret, portiere azzurro classe 1997. Antonio Conte ha chiesto al Napoli un nuovo portiere e pare stia seguendo con attenzione la situazione di Szczesny, in uscita dalla Juventus.

Pedullà: “La Fiorentina sta definendo Gudmundsson, poi penserà a Nico. Si lavora per chiudere De Gea”

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