Da Napoli: "Sondaggio della Fiorentina per Meret. Il Napoli mette gli occhi su Szczesny"

Secondo l'emittente partenopea, la Fiorentina avrebbe fatto un sondaggio per il portiere del Napoli, Alex Meret

La situazione portiere in casa Fiorentina merita di essere seguita con estrema attenzione, poiché Raffaele Palladino ha chiesto alla dirigenza una soluzione diversa tra i pali. Il club viola ha messo nel mirino De Gea, il quale ha aperto ad un eventuale trasferimento a Firenze, avviando una trattativa. Secondo riporta l'emittente partenopea Radio CRC, i viola avrebbero fatto un sondaggio per Alex Meret, portiere azzurro classe 1997. Antonio Conte ha chiesto al Napoli un nuovo portiere e pare stia seguendo con attenzione la situazione di Szczesny, in uscita dalla Juventus.

Pedullà: “La Fiorentina sta definendo Gudmundsson, poi penserà a Nico. Si lavora per chiudere De Gea”

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