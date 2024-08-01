Pedullà ribadisce: "La Fiorentina per Nico vuole solo cash, per poi puntare su Gudmundsson"

Secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà la Juventus per Gonzalez ha messo sul piatto alcuni giocatori fuori dal progetto bianconero

Nico Gonzalez in orbita Juventus soltanto a condizione – come raccontato ieri – che nell’operazione entrino un paio di contropartita tecnica per abbassare il cash. Ricordando che per l’argentino c’è anche l’Atalanta, ricordiamo che la Fiorentina ha sempre pensato di sacrificare l’attaccante argentino soltanto in presenza di una proposta da 30 milioni abbondanti più ricchi bonus. Nei dialoghi con la Fiorentina la Juventus ha messo sul tavolo i cartellini di McKennie (nome già anticipato) e Kostic, mentre Szczesny si è tirato fuori perché la sua idea – almeno in questi giorni – continua a essere quella di restare nel suo pensatoio in attesa di una decisione definitiva. Non a caso, come svelato, la Fiorentina sta approfondendo i discorsi per De Gea. Ribadiamo: la Fiorentina vorrebbe realizzare cash dall’affare Nico, per poi puntare su Gudmundsson, anche se almeno una tra le contropartita proposte incontra il gradimento del club viola.

Lo riporta alfredopedulla.com

Lo riporta Bucciantini: “Il livello della squadra si alza solo se aggiungi Gudmundsson a Nico Gonzalez”

https://www.labaroviola.com/bucciantini-il-livello-della-squadra-si-alza-solo-se-aggiungi-gudmundsson-a-nico-gonzalez/262738/