Bucciantini: "Il livello della squadra si alza solo se aggiungi Gudmundsson a Nico Gonzalez"

Secondo l'opinionista di Sky Sport l'islandese sarebbe un grande acquisto, ma non compenserebbe la cessione eventuale di Nico Gonzalez

Il giornalista e opinionista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana per parlare delle ultime vicende di mercato della Fiorentina:

“Questa proprietà ci ha impiegato un po' a consolidare la posizione europea. Dopo il primo anno di Italiano, con la qualificazione in Conference, serviva fare subito un passo in avanti. Così non è stato, il progetto viola nell'immediato è alleggerire il monte ingaggi”.

“Colpani e Kean sono ottimi acquisti, così come mi piacerebbe molto Tessmann. Se però sono stati presi per rimpiazzare i migliori, allora il valore della squadra non può assolutamente salire. Nico Gonzalez? E' assolutamente il miglior giocatore della rosa e non esiste cederlo all'Atalanta, significherebbe ammettere indirettamente che hanno definitivamente preso il nostro posto”.

“Lucas Beltran con questo nuovo modulo secondo me può emergere, visto che Italiano non aveva capito come impiegarlo. Se dovesse poi davvero arrivare Gudmundsson, potremmo davvero iniziare a sognare. Lui e Colpani sono giocatori tecnicamente superiori ma il livello si alzerebbe davvero solo se rimanesse anche Nico"

Firenze freme, esauriti i biglietti per l’amichevole di Domenica con il Montpellier

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