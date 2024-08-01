Firenze freme, esauriti i biglietti per l'amichevole di Domenica con il Montpellier
In attesa dei possibili colpi di mercato si riaccende la voglia di Fiorentina. Domenica alle 19 al Viola Park sarà tutto esaurito
La Fiorentina è pronta a tornare in campo per un altro test amichevole dopo la tournée in Inghilterra che si è conclusa con il 2-2 contro l'Hull City di martedì. Domenica alle ore 19 la formazione di Raffaele Palladino affronterà infatti il Montpellier al Viola Park e per l'occasione i tifosi hanno risposto presente, visto che i biglietti messi in vendita dalla società sono già esauriti, come riportato dal sito ufficiale del club.
Questo il comunicato della Fiorentina.
"ACF Fiorentina informa i propri tifosi che i biglietti per l’amichevole ACF Fiorentina vs Montpellier Herault SC, in programma Domenica 04/08 ore 19.00 allo Stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park, sono esauriti e che eventuali ultime disponibilità verranno rimesse esclusivamente online. Il Club comunica, inoltre, che, nel pomeriggio del giorno gara, non sarà possibile acquistare i tagliandi d’accesso presso la biglietteria del Viola Park".
Lo riporta tuttomercatoweb.com
Fiorentina forte su Gudmundsson e lui salta l’amichevole contro il Brescia per un affaticamento
https://www.labaroviola.com/fiorentina-forte-su-gudmundsson-e-lui-salta-lamichevole-contro-il-brescia-per-un-affaticamento/262732/