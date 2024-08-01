Fiorentina forte su Gudmundsson e lui salta l'amichevole contro il Brescia per un affaticamento

Il Genoa affronta il Brescia in un'amichevole prestagionale, dove Gilardino ha dovuto fare a meno del talento islandese

La Fiorentina ci riprova per Albert Gudmundsson e, come anticipato nelle scorse ore, vuole chiuderlo entro stasera. In questo momento le due società stanno discutendo sulla formula, la quale prevederebbe un prestito con diritto od obbligo di risatto. Intanto il Genoa di Gilardino quest'oggi ha affrontato il Brescia in un'amichevole, alla quale il talento islandese non ha preso parte per un affaticamento muscolare. Che sia una scelta forzata o che sia un modo per preservare il calciatore non è dato saperlo con assoluta certezza, ma al netto delle voci delle ultime ore questo sarebbe un dato incoraggiante in tema mercato.

LA FIORENTINA PUÒ CHIUDERE PER L’ARRIVO DI GUDMUNDSSON NELLE PROSSIME ORE. TRATTATIVA CALDA COL GENOA

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