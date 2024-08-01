La Fiorentina può chiudere per l'arrivo di Gudmundsson nelle prossime ore. Trattativa calda col Genoa

Albert Gudmundsson può davvero vestire la maglia della Fiorentina. Trattativa avviata con il Genoa per chiudere l'operazione

Albert Gudmundsson è vicino alla Fiorentina. La trattativa tra Genoa e club viola si sta sviluppando in queste ore con le due società che stanno discutendo del riscatto, il grifone spinge sull'obbligo di riscatto mentre Pradè vuole il diritto per una cifra complessiva inferiore ai 30 milioni. Ma la fiducia in casa viola per questa operazione è molto alta e c'è la concreta possibilità che si possa arrivare ad un accordo definitivo già nelle prossime ore. Palladino aspetta il suo rinforzo da affiancare a Colpani con Nico che in questo modo si avvierebbe verso la cessione.

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