Dall'Argentina, La Fiorentina è su Alejo Veliz del Tottenham. Prevista offerta in questi giorni per l'attaccante

La Fiorentina sarebbe pronta a fare un'offerta formale per il giovane attaccante argentino del Tottenham

Il giornalista argentino, Uriel Iugt, attraverso il proprio profilo X ha annunciato l'interesse della Fiorentina per l'attaccante del Tottenham, Alejo Veliz. L'argentino classe 2003 è passato in prestito al Siviglia nel gennaio scorso, dopo non aver trovato spazio nelle fila degli Spurs, dove ha collezionato solo 6 presenze e con nessun gol segnato nella sua esperienza spagnola.

LE PAROLE DI SANDRO SABATINI

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