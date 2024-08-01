Sabatini: "L'addio di Nico? Vorrei sapere cosa pensa lui. Se è un'iniziativa della Fiorentina c'è da riflettere"

De Gea convince? Domanda impegnativa. E' un giocatore fermo da un anno e viene da un infortunio quindi vorrei testarlo. Bisognerebbe aspettare fine agosto per arrivare a Szczesny

Sandro Sabatini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni:

"L'addio di Nico Gonzalez alla Juventus o all'Atalanta? Sono stupito. Vorrei sapere cosa ne pensa Nico perchè se è un'iniziativa della Fiorentina dopo aver ricevuto un'offerta da Juve o Atalanta ci sarebbe da riflettere. Se invece è lui a voler andare via è un'altra storia; se lui non è titubante farei di tutto per tenerlo.

Gudmundsson? Due calciatori che non vanno sottovalutati del mercato sono Kean e Colpani e lo vedrete. Su Gudmundsson c'è l'incognita del processo in Islanda che può in ogni caso a novembre togliere serenità, e se poi te lo toglie anche per 6 mesi diventerebbe proprio una beffa."

LA FIORENTINA TORNA FORTE SU GUNDMUNDSSON. LE ULTIME SULLA TRATTATIVA

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