Corriere dello Sport: “La Juve pensa a Szczesny per Nico. Ma Gasperini vuole l’argentino all’Atalanta”

La Fiorentina per Nico chiede 40 milioni

La Juventus ha messo nel mirino Nico Gonzalez e questa non è più una notizia. Ci sarà una vera e propria sfida tra il club di Torino e l'Atalanta per arrivare all'argentino. La Fiorentina chiede 35-40 milioni, ma Giuntoli continua a pensare di inserire nella trattativa qualche contropartita. La prima di tutte è McKennie, ma non potrebbe bastare. Per quello torna di moda il nome di Szczesny, visto che il club allenato da Raffaele Palladino sta cercando un nuovo portiere. Intanto, l'Atalanta continua a sondare il terreno per Nico Gonzalez. Gasperini sembra intenzionato a puntare con forza su di lui, anche perché lo considera un ottimo jolly capace di fare sia la punta che l'esterno. Insomma, è un testa a testa, con la Fiorentina che prima di cedere il suo 10 dovrà risolvere la questione Gudmundsson. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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