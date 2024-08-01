Pedullà: "La Juve vuole Nico inserendo contropartite: la Fiorentina chiede McKennie, non Szczesny"

La Fiorentina sa che se arrivasse un'offerta da 30 milioni abbondanti potrebbe sacrificare Nico e si sta cautelando con Gudmundsson su cui è forte da ieri

L'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, attraverso il proprio canale YouTube ha aggiornato la situazione legata a Nico Gonzalez che è nel mirino di Juventus ed Atalanta. Ecco le sue parole:

"Su Nico Gonzalez l'Atalanta c'è, bisognerà vedere se e quanto incasserà da Koopmeiners ed in caso potrebbe fare all-in. C'è la Juventus ma vorrebbe chiudere questa operazione con alcune contropartite: in questo momento non è aria per Szczesny perchè la Fiorentina è andata su De Gea e sta andando avanti per lui. La Fiorentina ha proposto McKennie che ha anche altre proposte, ma ha fatto anche altre richieste di contropartite la Fiorentina che cercherò di dirvi nelle prossime ore."

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