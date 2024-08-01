Longari (Sportitalia): "Per Gudmundsson si lavora a prestito con obbligo a 25 milioni. Previsti nuovi contatti"
Il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, ha annunciato le ultime notizie sulla trattativa tra Fiorentina e Genoa per portare in Viola Albert Gudmundsson. I club stanno lavorando ad un prestit...
Il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, ha annunciato le ultime notizie sulla trattativa tra Fiorentina e Genoa per portare in Viola Albert Gudmundsson. I club stanno lavorando ad un prestito con obbligo di riscatto sulla base di 25 milioni e la trattativa sarebbe entrata nel vivo con nuovi contatti previsti nelle prossime ore.
SI SCALDA L'ASSE GENOVA-FIRENZE PER GUDMUNDSSON. SI RAGIONA SULLA FORMULA
https://www.labaroviola.com/tmw-la-fiorentina-vuole-gudmundsson-per-meno-di-30-milioni-si-valuta-percentuale-sulla-rivendita/262716/