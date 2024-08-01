Longari (Sportitalia): "Per Gudmundsson si lavora a prestito con obbligo a 25 milioni. Previsti nuovi contatti"

Il giornalista di Sportitalia, Gianluigi Longari, ha annunciato le ultime notizie sulla trattativa tra Fiorentina e Genoa per portare in Viola Albert Gudmundsson. I club stanno lavorando ad un prestit...

A cura di Redazione Labaroviola 01 agosto 2024 19:29

Condividi