Notizie Longari Fiorentina

Longari rivela: “Il Leeds chiede l’obbligo di riscatto alla Fiorentina per cedere Harrison. Richiesta di 15 milioni”
14 gennaio 2026 17:15
Gianluigi Longari annuncia: "Il Gubbio per la difesa prende in prestito Baroncelli dalla Fiorentina"
09 luglio 2025 23:24
Longari: "Dodo piace al Milan per la corsia destra. Ma la valutazione della Fiorentina è molto alta"
09 giugno 2025 15:15
Longari rivela: "La Fiorentina a caccia di un allenatore: intensificato il pressing nei contatti con Pioli"
02 giugno 2025 22:34
Pedullà annuncia: "In serata call tra Genoa e Fiorentina per chiudere Gudmundsson in viola"
06 agosto 2024 22:46
Longari (Sportitalia): "Per Gudmundsson si lavora a prestito con obbligo a 25 milioni. Previsti nuovi contatti"
01 agosto 2024 19:29
Longari svela: “Assist da Firenze, Burdisso si candida come dirigente della Roma”
17 aprile 2024 08:24
Longari in diretta su Sportitalia: "Tra la Fiorentina e Grillitsch non é finita. La trattativa continua"
14 giugno 2022 00:46
Sportitalia, il talento colombiano Jorge Carrascal proposto alla Fiorentina: valutazioni in corso
28 luglio 2021 08:16
Sportitalia, Chiquinho in uscita dal Benfica: il centrocampista è stato proposto alla Fiorentina
14 luglio 2021 13:45
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