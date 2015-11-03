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Notizie Longari Fiorentina

Longari rivela: “Il Leeds chiede l’obbligo di riscatto alla Fiorentina per cedere Harrison. Richiesta di 15 milioni”

14 gennaio 2026 17:15

Gianluigi Longari annuncia: "Il Gubbio per la difesa prende in prestito Baroncelli dalla Fiorentina"

09 luglio 2025 23:24

Longari: "Dodo piace al Milan per la corsia destra. Ma la valutazione della Fiorentina è molto alta"

09 giugno 2025 15:15

Longari rivela: "La Fiorentina a caccia di un allenatore: intensificato il pressing nei contatti con Pioli"

02 giugno 2025 22:34

Pedullà annuncia: "In serata call tra Genoa e Fiorentina per chiudere Gudmundsson in viola"

06 agosto 2024 22:46

Longari (Sportitalia): "Per Gudmundsson si lavora a prestito con obbligo a 25 milioni. Previsti nuovi contatti"

01 agosto 2024 19:29

Longari svela: “Assist da Firenze, Burdisso si candida come dirigente della Roma”

17 aprile 2024 08:24

Longari in diretta su Sportitalia: "Tra la Fiorentina e Grillitsch non é finita. La trattativa continua"

14 giugno 2022 00:46

Sportitalia, il talento colombiano Jorge Carrascal proposto alla Fiorentina: valutazioni in corso

28 luglio 2021 08:16

Sportitalia, Chiquinho in uscita dal Benfica: il centrocampista è stato proposto alla Fiorentina

14 luglio 2021 13:45

Longari, Sportitalia: "Fiorentina ha sondato Ekuban del Trabzonspor. Sull'attaccante c'è anche la Samp"

12 maggio 2021 16:21

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