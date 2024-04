Longari svela: “Assist da Firenze, Burdisso si candida come dirigente della Roma”

Gianluigi Longari nel suo editoriale su Sportitalia ha parlato di Nicolas Burdisso, oggi in forza alla Fiorentina. Ecco le sue parole: “Nel valzer dei direttori di cui abbiamo parlato largamente su queste colonne a inizio settimana, resta da compilare il tassello relativo al futuro della Roma per il post Tiago Pinto. Il tentativo di scalata da parte di Fontes dovrebbe limitarsi alla permanenza nello staff giallorosso, ma un Direttore Sportivo di livello è un passaggio chiave per il futuro dei capitolini a prescindere dalla scelta per la panchina. Se dovesse restare De Rossi, e se il peso specifico delle sue opinioni dovesse avere un rilievo sostanziale, sarebbe da tenere in considerazione la candidatura di Nicolas Burdisso.

L’argentino ha competenza ed attitudine al ruolo che sta ricoprendo alla Fiorentina insieme a Daniele Pradè. A differenza di quest’ultimo, però, non è passata inosservata la sua assenza nel comunicato con il quale il patron viola Commisso ha stilato il riassetto societario conseguente alla tragica scomparsa di Joe Barone. Escludere che il futuro del “Padroncito” possa essere nella capitale in qualità di nuovo riferimento dirigenziale è un azzardo al quale decidiamo di sottrarci”.

