Sottil si sfoga: “Chi ti critica ingiustamente è invidioso e striscia e chi striscia non ostacola chi vola”

“Non preoccupatevi delle persone cattive, invidiose e mediocri, che ti criticano ingiustamente, cercano di sminuirti e vorrebbero vederti cadere. Non possono toccarti. Chi striscia non è mai un ostacolo per quelli che volano”

Questo il messaggio postato da Riccardo Sottil sul proprio profilo Instagram. Un messaggio chiaro e diretto verso quelli che stanno criticando l’esterno della Fiorentina che non sta brillando ultimamente. Evidentemente il calciatore non sta prendendo bene le opinioni nei suoi confronti. Un messaggio postato e poi rimosso dopo pochi minuti

