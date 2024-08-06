Pedullà annuncia: "In serata call tra Genoa e Fiorentina per chiudere Gudmundsson in viola"
Sono ore decisive per la definizione della trattativa che porterebbe l'attaccante islandese in maglia viola
A cura di Redazione Labaroviola
06 agosto 2024 22:46
Poco fa sul suo profilo X l'esperto di mercato Alfredo Pedullà è uscito con una notizia che avvicina forse definitivamente il folletto islandese a Firenze
Pedullà: “Tessmann ha chiesto ai suoi agenti di essere liberato per andare alla Fiorentina”
https://www.labaroviola.com/pedulla-tessmann-ha-chiesto-ai-suoi-agenti-di-essere-liberato-per-andare-alla-fiorentina/263280/