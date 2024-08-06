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Pedullà annuncia: "In serata call tra Genoa e Fiorentina per chiudere Gudmundsson in viola"

Sono ore decisive per la definizione della trattativa che porterebbe l'attaccante islandese in maglia viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2024 22:46
Pedullà annuncia: "In serata call tra Genoa e Fiorentina per chiudere Gudmundsson in viola" -
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Poco fa sul suo profilo X l'esperto di mercato Alfredo Pedullà è uscito con una notizia che avvicina forse definitivamente il folletto islandese a Firenze

 

Pedullà: “Tessmann ha chiesto ai suoi agenti di essere liberato per andare alla Fiorentina”

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