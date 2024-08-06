Potrebbe sbloccarsi a breve la trattativa tra la Fiorentina e il Venezia per Tessmann che era ferma alle richieste di commissioni degli agenti

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà Tessmann ha chiesto ai suoi agenti di essere liberato per andare alla Fiorentina. Il giocatore statunitense ha un accordo con la società viola così come hanno raggiunto un accordo anche tra società gigliata e Venezia sulla base di 6/7 milioni ma è tutto bloccato per via della richiesta di 2 milioni di commissioni ma sembrerebbe che il calciatore stia forzando la mano per risolvere la situazione.

IL MONZA SU TERRACCIANO, LE ULTIME

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