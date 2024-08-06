Di Marzio: "Il Monza sta provando a prendere Terracciano dalla Fiorentina. Il portiere pronto ad accettare"
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Monza sta provando ora a prendere Terracciano, trattativa legata al fatto che la Fiorentina prenda un altro portiere come de Gea o Turati. L'estremo...
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Monza sta provando ora a prendere Terracciano, trattativa legata al fatto che la Fiorentina prenda un altro portiere come de Gea o Turati. L'estremo difensore sceglierebbe il Monza per la credibilità del progetto di Galliani.
Il portiere viola non è nei piani di Raffaele Palladino che li ha bocciato ed richiesto l'arrivo di un nuovo portiere in casa viola.
PALLADINO HA BOCCIATO TERRACCIANO E RICHIESTO UN NUOVO PORTIERE. DE GEA IN POLE
https://www.labaroviola.com/palladino-ha-chiesto-un-nuovo-portiere-bocciato-terracciano-si-lavora-per-prendere-subito-de-gea/263249/