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Di Marzio: "Il Monza sta provando a prendere Terracciano dalla Fiorentina. Il portiere pronto ad accettare"

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Monza sta provando ora a prendere Terracciano, trattativa legata al fatto che la Fiorentina prenda un altro portiere come de Gea o Turati. L'estremo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 agosto 2024 20:48
Di Marzio: "Il Monza sta provando a prendere Terracciano dalla Fiorentina. Il portiere pronto ad accettare" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.03.2024, Fiorentina-Roma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Monza sta provando ora a prendere Terracciano, trattativa legata al fatto che la Fiorentina prenda un altro portiere come de Gea o Turati. L'estremo difensore sceglierebbe il Monza per la credibilità del progetto di Galliani.

Il portiere viola non è nei piani di Raffaele Palladino che li ha bocciato ed richiesto l'arrivo di un nuovo portiere in casa viola.

PALLADINO HA BOCCIATO TERRACCIANO E RICHIESTO UN NUOVO PORTIERE. DE GEA IN POLE

https://www.labaroviola.com/palladino-ha-chiesto-un-nuovo-portiere-bocciato-terracciano-si-lavora-per-prendere-subito-de-gea/263249/

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