Secondo quanto riporta su X il giornalista Gianluigi Longari, il Gubbio avrebbe trovato l’accordo con la Fiorentina per prelevare in prestito il talentuoso Leonardo Baroncelli, difensore del 2005. Baroncelli è stato un punto fermo della Primavera di Galloppa nella scorsa stagione e ora andrà in Serie C a fare esperienza.