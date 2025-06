Longari rivela: “La Fiorentina a caccia di un allenatore: intensificato il pressing nei contatti con Pioli”

Arrivano conferme sui contatti in corso tra Fiorentina e Al Nassr per Stefano Pioli. L’ex allenatore del Milan è sulla lista di Pradè insieme a Farioli e Baroni ma nelle ultime ore sembra che il presidente Commisso sia sceso in campo in prima persona proprio per convincere Pioli ad accettare Firenze come destinazione. Come riporta il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari su X, la Fiorentina sembra fare sul serio:

“La #Fiorentina alla ricerca di un allenatore prova ad alzare il pressing nei contatti con Stefano #Pioli”