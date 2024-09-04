Labaro Viola

Szczesny stuzzica i tifosi Viola: "Juventus-Fiorentina è una partita sentita solo da loro"

L'ex portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, nel corso di un'intervista sul canale del tifoso bianconero Luca Toselli su YouTube si è soffermato sulle parate più belle della sua carriera ed ha fat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2024 19:07
Szczesny stuzzica i tifosi Viola: "Juventus-Fiorentina è una partita sentita solo da loro" -
Social
Fiorentina
Juventus
Juventus Fiorentina
Szczesny
Condividi

L'ex portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, nel corso di un'intervista sul canale del tifoso bianconero Luca Toselli su YouTube si è soffermato sulle parate più belle della sua carriera ed ha fatto riferimento proprio a quella su Nico Gonzalez nel Juventus-Fiorentina della passata stagione. C'è stato, però, anche il tempo per punzecchiare i tifosi della Fiorentina...Ecco le sue parole:

"Una delle parate più belle per me è stata quella su Nico Gonzalez contro la Fiorentina nella passata stagione. Era un momento difficile della partita, perchè eravamo in vantaggio 1-0, e comunque in un Juventus-Fiorentina...Quindi una partita sentita dai tifosi...della Fiorentina e deciderla così è stato molto bello."

L'OPINIONE DI CICCIO GRAZIANI

https://www.labaroviola.com/graziani-sicuro-biraghi-non-puo-giocare-a-tre-difesa-carente-e-bravo-a-spingere-in-avanti/267055/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok