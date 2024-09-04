Szczesny stuzzica i tifosi Viola: "Juventus-Fiorentina è una partita sentita solo da loro"

L'ex portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, nel corso di un'intervista sul canale del tifoso bianconero Luca Toselli su YouTube si è soffermato sulle parate più belle della sua carriera ed ha fat...

L'ex portiere della Juventus, Wojciech Szczęsny, nel corso di un'intervista sul canale del tifoso bianconero Luca Toselli su YouTube si è soffermato sulle parate più belle della sua carriera ed ha fatto riferimento proprio a quella su Nico Gonzalez nel Juventus-Fiorentina della passata stagione. C'è stato, però, anche il tempo per punzecchiare i tifosi della Fiorentina...Ecco le sue parole:

"Una delle parate più belle per me è stata quella su Nico Gonzalez contro la Fiorentina nella passata stagione. Era un momento difficile della partita, perchè eravamo in vantaggio 1-0, e comunque in un Juventus-Fiorentina...Quindi una partita sentita dai tifosi...della Fiorentina e deciderla così è stato molto bello."

L'OPINIONE DI CICCIO GRAZIANI

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