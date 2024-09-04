Graziani sicuro: "Biraghi non può giocare a tre. Difesa carente, è bravo a spingere in avanti"

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sui problemi difensivi dei Viola in questi primi impegni stagionali con un occhio di rigua...

L'ex attaccante della Fiorentina, Francesco Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno soffermandosi sui problemi difensivi dei Viola in questi primi impegni stagionali con un occhio di riguardo nei confronti del capitano, Cristiano Biraghi. Queste le sue parole:

“Prendiamo troppi gol da situazioni facili, perché Biraghi non può giocare nei tre dietro, non ne ha le caratteristiche. Non so cosa pensi Palladino ma così c'è troppo rischio, se già ci lamentavamo di come difende da terzino a 4, figurarsi ora: la sua fase difensiva è sempre stata carente, lui è più bravo a spingere in avanti."

CASTROVILLI LASCIATO FUORI DALLA LISTA PER L'EUROPA DELLA LAZIO

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