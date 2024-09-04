Castrovilli già bocciato ed escluso dalla lista Uefa della Lazio. Ecco perchè la Fiorentina lo ha svincolato...

Gaetano Castrovilli già bocciato alla Lazio. L'ex giocatore della Fiorentina non è stato inserito nella lista UEFA

Gaetano Castrovilli non gioca da praticamente due anni. Il doppio infortunio al ginocchio lo ha tolto dal campo di gioco per troppo tempo e adesso il numero dieci pugliese non è ritenuto più un giocatore di alto livello. Troppe incognite fisiche e non solo. La Lazio prima lo ha ingaggiato con un ingaggio da 2 milioni e mezzo per una sola stagione (con opzione per il secondo) ma solo due mesi dopo la preparazione estiva, il tecnico Baroni lo ha messo fuori dalla lista UEFA per l'Europa League. Ennesima conferma di un calciatore ormai lontano da un livello accettabile per l'alta classifica. Ed è proprio per questo che la società viola non lo ha riscattato, soprattutto perché il calciatore richiedeva un ingaggio molto alto (guadagnava 1.8 milioni a stagione).

LE PAROLE ALLA PRESENTAZIONE DI CATALDI AL VIOLA PARK

https://www.labaroviola.com/cataldi-non-avrei-mai-lasciato-la-lazio-ma-dopo-nessun-dubbio-a-scegliere-la-fiorentina/267021/