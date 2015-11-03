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Notizie Ciccio Graziani Fiorentina

Graziani attacca Piccoli: “Non ha margini di miglioramento, non ha fame, guadagna milioni e non si mangia l’erba”

22 aprile 2026 15:03

Graziani: “Comuzzo per recuperarlo andrebbe messo in coppia con Ranieri. Gud? Penso sia ai titoli di coda”

25 marzo 2026 14:46

Graziani: "La Fiorentina deve giocare con grinta, se pensi di giocare in difesa contro l'Inter perdi"

21 marzo 2026 19:51

Graziani: "La Conference resta un obiettivo, ma domani è giusto fare turnover per il campionato"

18 febbraio 2026 14:36

Graziani boccia Gudmundsson: "Giocatore discontinuo, giusto cederlo perché non ci puoi puntare"

07 gennaio 2026 14:32

Graziani: "Vanoli vive di calcio, ha una passione innata e crede molto in questa squadra"

26 novembre 2025 14:22

Graziani: "Diamo fiducia a Pioli, è un tecnico bravissimo e ha solo bisogno di tempo"

01 ottobre 2025 14:11

Graziani: "È presto per tirare le somme ma adesso devono arrivare i risultati. La squadra è meglio dell'anno scorso"

24 settembre 2025 16:10

Graziani difende Comuzzo: "Ci sta di sbagliare, ha 20 anni, non diamogli troppo addosso con le critiche"

17 settembre 2025 14:44

Graziani: "Non ho mai capito la contestazione a Pradé, la Fiorentina è arrivata sesta l'anno scorso"

10 settembre 2025 18:08

Graziani: "Kean deve maturare, ha degli atteggiamenti verso gli avversari che non mi piacciono"

03 settembre 2025 14:57

Graziani: "Gudmundsson non aveva rapporto con Palladino, ora con Pioli può tornare ad alti livelli"

18 giugno 2025 21:17

Graziani: "Kean doveva esultare per rispetto dei tifosi della Fiorentina che lo sostengono ogni domenica"

29 dicembre 2024 23:15

Graziani sicuro: "Biraghi non può giocare a tre. Difesa carente, è bravo a spingere in avanti"

04 settembre 2024 18:39

Graziani: "Arthur? bel giocatore ma non vale i soldi che prende. Vincere la finale è una speranza e un sogno"

15 maggio 2024 17:26

Graziani su Italiano: "Serve rispetto per la Società. Si mette in cattiva luce affermando di volersene andare"

03 aprile 2024 15:42

Graziani su Belotti: "Attaccante molto sfortunato. Per l'impegno che mette si merita sempre 8 in pagella"

03 aprile 2024 15:14

Ciccio Graziani: "Barone era una persona straordinariamente positiva, la perdita è grossa non c'è dubbio"

27 marzo 2024 17:01

Graziani: "Belotti lo davano per bollito, io lo volevo già sei mesi fa. Nzola ha deluso per l'atteggiamento"

14 febbraio 2024 15:22

Graziani: "Finalmente la Fiorentina mette due punte, ma Beltrán deve fare i 90 minuti qualche volta"

11 febbraio 2024 22:56

Graziani: "Con l'Inter la Fiorentina se la gioca alla grande, l'importante è non perdere per tornare al quarto posto"

28 gennaio 2024 15:59

Graziani: "L'unico difetto della Fiorentina è il centravanti. Arthur lo farei giocare anche con la febbre"

24 gennaio 2024 15:41

Graziani: "Non mi è andato giù cambio Beltran-Nzola a Milano. Gli allenatori integralisti non mi piacciono"

29 novembre 2023 18:58

Graziani sicuro: "Inter ti può castigare da un momento all'altro, la Fiorentina ha gioco e voglia"

03 settembre 2023 17:21

Sentite Graziani: "Giocare prima in casa svantaggio? Una barzelletta. Non vedo Fiorentina favorita"

10 maggio 2023 19:20

Graziani sta con Commisso: "Voleva fare lo stadio ma l'hanno fatto diventare scemo con la burocrazia"

02 aprile 2023 19:05

Ciccio Graziani attaccato a Tiki Taka: "Ci sarà un motivo se all'Imolese hanno scelto Dionisi e non te"

26 aprile 2022 13:28

Graziani: "Italiano non potrà fare peggio, ma la Fiorentina dovrà supportarlo. Avrei tenuto Ribery"

03 luglio 2021 16:15

Graziani: "Avrei voluto lo spareggio con la Juve nell'82, non ho pensato alla malafede, Mattei mi disse però..."

13 maggio 2021 22:56

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